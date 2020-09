Navalny

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, censurou hoje o "ato desprezível e cobarde" de atacar o opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico, exigindo o apuramento de responsabilidades.

"Fui informada pela chanceler [alemã] Angela Merkel que o líder da oposição russa Navalny foi atacado com um agente neurotóxico, no seu próprio país. Isto é um ato desprezível e cobarde", condena a líder do executivo comunitário numa publicação feita na rede social Twitter.

E exige: "Os culpados têm de ser levados à justiça".