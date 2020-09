Actualidade

O presidente da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC), Paulo Ribeiro, acusou hoje os CTT - Correios de Portugal de prestarem um "mau serviço", que tem colocado os jornais regionais numa situação "muito complicada".

"O mau serviço que a empresa [CTT] tem vindo a prestar tem colocado os jornais regionais, sobretudo, numa situação muito complicada, porque estamos dependentes deste operador único", defendeu Paulo Ribeiro, no final de uma audição na Assembleia da República, a propósito da discussão na especialidade da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e a sua adaptação à evolução das realidades do mercado.

O presidente da AIIC instou os deputados da comissão parlamentar de Cultura e Comunicação a debruçarem-se sobre esta questão, uma vez que o contrato de concessão do Serviço Postal Universal (SPU) termina no final do ano.