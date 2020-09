Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, afirmou hoje, em Viana do Castelo, que todas as reivindicações da plataforma cívica Convergência pela Cultura já "têm uma resposta" por parte do Governo.

Falando à margem da inauguração da empreitada de conservação da fachada da Igreja de S. Domingos, Graça Fonseca manifestou ainda a sua disponibilidade para um "diálogo sério", com todos os agentes culturais.

"Todas as reivindicações da plataforma [Convergência pela Cultura] têm uma resposta, com medidas que ou estão em curso ou que já foram implementadas. Esta é a minha resposta, que terei oportunidade, certamente, de lhes dizer frente a frente, numa reunião que será agendada para breve", referiu.