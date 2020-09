Novo Banco

O deputado do Chega entregou hoje no parlamento um projeto de resolução para que o Governo divulgue "publica e integralmente" a auditoria externa ao Novo Banco e sugeriu uma proposta conjunta, com BE e PSD, para a futura comissão de inquérito.

Segundo o documento, André Ventura pretende que o executivo minoritário socialista "promova com urgência a divulgação pública e integral da auditoria realizada à atividade do Novo Banco" e "envie imediatamente o documento, integral e sem cortes, para efeitos de apreciação preliminar, à Procuradoria-Geral da República, havendo matéria suscetível de integrar a prática, por sujeitos individuais e pessoas coletivas, de ilícitos criminais".

Em causa está a análise pedida pelo Governo à atividade do banco nascido da resolução do extinto BES por parte da consultora Deloitte, no período entre 2000 e 2018, a qual, segundo Ventura, já terá chegado à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, mas está ainda a ser vistoriada "pelos serviços jurídicos para efeitos de manutenção de elementos confidenciais e/ou sigilosos".