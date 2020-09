Covid-19

O grupo hoteleiro sul-africano Sun International anunciou o despedimento de 2.300 funcionários depois de ter sido forçado a suspender por três meses as suas operações no país devido à pandemia da Covid-19.

O grupo multinacional, que se tornou mundialmente conhecido desde 1979 com abertura do popular destino turístico Sun City, na província do Noroeste, indicou que o corte dos postos de trabalho na África do Sul está estimado em 280 milhões de rands (14 milhões de euros).

Como parte das medidas de reestruturação, o grupo anunciou ainda o encerramento de duas unidades hoteleiras na África do Sul.