Actualidade

O presidente do banco central alemão (Bundesbank), Jens Weidmann, considerou hoje "crucial" que as verbas do fundo de recuperação da União Europeia sejam acompanhadas de reformas nos países.

"A fim de fortalecer a resiliência e a competitividade das economias, é crucial que a ajuda do Fundo de Recuperação seja acompanhada de reformas. A Comissão Europeia será a principal responsável pela revisão das reformas. Espera-se que cumpra esta tarefa melhor do que antes, por exemplo, ao rever as regras orçamentais", disse Jens Weidmann ao Übersee Club, em Hamburgo, na Alemanha, via meios telemáticos.

O responsável máximo do banco central alemão relembrou que "na União Europeia [UE], cada Estado-membro é o principal responsável pelas suas próprias finanças", mas afirmou que "em tempos de crise aguda, a solidariedade é necessária".