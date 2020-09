Venezuela

O empresário colombiano Alex Saab denuncia hoje em carta citada pelo El Mundo que "os Estados Unidos têm quatro empregados naturais de Cabo Verde" que o estão a torturar na prisão deste país, onde está detido.

"Os Estados Unidos têm quatro empregados que entram na minha cela todas as noites e me espancam para que faça declarações falsas contra [Nicolás] Maduro", de acordo com a carta enviada por Saab da sua cela e à qual o jornal espanhol teve "acesso em exclusivo".

Alex Saab, 48 anos, foi detido em 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos da América (EUA), que o consideram um testa-de-ferro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.