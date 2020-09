Actualidade

Os levantamentos na rede Multibanco caíram 13% no primeiro semestre deste ano, para 13,6 mil milhões de euros, face aos 15,7 mil milhões registados em igual período do ano passado, de acordo com dados enviados à Lusa pela SIBS.

A entidade que gere o Multibanco indicou ainda que "no segundo trimestre de 2020, foram realizados levantamentos no valor de 6,2 mil milhões de euros, menos 24% do que os 8,2 mil milhões de euros relativos ao segundo trimestre do ano passado".

De acordo com a SIBS, por outro lado, "em crescimento está a utilização e o peso do serviço MB Way como meio de pagamento no total das compras físicas, ao atingir valores recordes nos últimos meses, tendo neste período duplicado o volume de transações face ao início do ano, antes do aparecimento do primeiro caso de covid-19 em Portugal".