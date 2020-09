Actualidade

O défice federal dos EUA no ano orçamental 2020, que acaba no final deste mês, deve atingir os 3,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (2,8 biliões de euros), o triplo do registado em 2019.

O valor previsto corresponde a 16% do produto interno bruto (PIB) e, se se confirmar, vai ser o maior desde 1945, informou hoje o Gabinete do Congresso para o Orçamento (CBO, na sigla em Inglês).

No documento extenso (57 páginas) que colocou na sua página na internet, o CBO adiantou que para 2021 projeta um défice de 8,6% do PIB, valor este que só foi superado duas vezes entre 1946 e 2019.