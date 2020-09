Covid-19

A Iniciativa Liberal identificou hoje consonância com o Presidente da República na necessidade de fundamentação científica e técnica para impor medidas que restringem liberdades devido à pandemia, pedindo explicações ao Governo sobre a utilização dos "poderes especiais de contingência".

O deputado único e presidente da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, foi hoje recebido no Palácio de Belém, a seu pedido, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma audiência na qual pretendia discutir a legalidade da situação de contingência devido à covid-19 já anunciada pelo Governo a partir de 15 de setembro.

"Há uma série de situações em que, naquele equilíbrio que se deseja ter entre um combate à pandemia - que deve ser determinado e eficaz - e o combate à crise económica e social, esse equilíbrio está totalmente do lado do combate à pandemia, com prejuízo de tudo resto, incluindo das liberdades individuais das pessoas", afirmou à agência Lusa João Cotrim Figueiredo após a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.