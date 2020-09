TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) defendeu hoje que a TAP não tem excesso de pilotos, mesmo "considerando uma redução de atividade", numa reunião com o Boston Consulting Group (BCG), encarregado da reestruturação da companhia aérea.

Numa comunicação aos associados, a que a Lusa teve acesso, enviada hoje após uma reunião sobre o processo de reestruturação do grupo TAP, o SPAC informa que apresentou as conclusões dos estudos realizados que "apontam para a inexistência de excesso de pilotos, mesmo considerando uma redução da actividade", tendo manifestado ser "fundamental manter um nível de pilotos que permita garantir uma retoma significativa da operação e uma massa crítica mínima da empresa que assegure a sua recuperação".

Ainda que tenha manifestado que "não considera necessário proceder à redução do número de pilotos", a estrutura sindical "declarou que devem ser criados mecanismos voluntários para se reduzir a disponibilidade de pilotos, como sejam as reformas antecipadas e as pré-reformas".