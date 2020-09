Actualidade

O México registou 575 mortos e 4.921 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades no domingo.

No total, o México registou 64.158 mortos e 610.841 contágios desde o início da pandemia.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.