Covid-19

(CORREÇÃO) Cidade do México, 03 set 2020 (Lusa) - O México registou 575 mortos e 4.921 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades na quarta-feira.

(NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR NO PRIMEIRO PARÁGRAFO QUE A INFORMAÇÃO FOI DADA NA QUARTA-FEIRA E NÃO NO DOMINGO)

No total, o México registou 64.158 mortos e 610.841 contágios desde o início da pandemia.