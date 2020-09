Actualidade

Pelo menos uma pessoa morreu e cerca de 2.400 refugiaram-se em abrigos temporários, após a chegada à Coreia do Sul do tufão Maysak, informaram hoje as autoridades.

A tempestade arrancou árvores, postes de eletricidade e semáforos e inundou ruas e casas, obrigando pelo menos 2.400 pessoas a procurar abrigo.

Uma mulher morreu quando uma rajada forte rebentou as janelas do seu apartamento, em Busan, na costa sul, devido a ferimentos com estilhaços de vidros, segundo a agência de notícias Associated Press (AP). Um homem de 60 anos ficou ferido após ser atingido por um frigorífico.