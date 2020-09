Covid-19

O Politécnico de Leiria vai arrancar o ano letivo 2020/2021 com ensino presencial, complementando algumas atividades à distância, e algumas aulas realizar-se-ão ao sábado para diminuir a pressão nos espaços, disse hoje o presidente.

"Este será um ano extremamente desafiante, por múltiplos motivos, no qual a pandemia covid-19 será um fator determinante na base do planeamento e tomada de decisão, quer estejamos a falar do ensino, da investigação, da partilha e valorização de conhecimento ou da internacionalização", afirmou o presidente do Politécnico de Leiria, Rui Pedrosa.

O responsável acrescentou que "o arranque do ano académico será com ensino presencial complementado com algumas atividades letivas à distância e ensino misto", e com algumas aulas ao sábado, como "estratégia para reduzir a pressão" nas escolas.