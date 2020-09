Actualidade

O festival de teatro Acaso parte para a 25.ª edição no dia 18 e promete resistir à pandemia e levar 14 espetáculos a Leiria, Batalha e Marinha Grande até 31 de outubro.

Preparado antes do confinamento, o festival organizado por "O Nariz" surge involuntariamente com uma linha artística que faz pensar o tempo atual, sublinha uma das responsáveis do grupo de teatro.

"Sem querer, temos um fio condutor que cruza com o contexto da pandemia, porque há alguns espetáculos que falam do eu, das solidões e de tudo o que isso implica", diz Vitória Condeço.