Actualidade

A obra "Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos", da vencedora do Prémio Nobel de Literatura em 2018, Olga Tokarczuk, está entre os 10 finalistas do Prémio Literário Internacional de Dublin, anunciou hoje a organização.

A escritora da Polónia faz parte de uma lista com autores oriundos também de Canadá, França, Índia, Irão, Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos, dos quais oito são mulheres, com a tradução da obra original para inglês, sob o título "Drive Your Plow Over the Bones of the Dead".

O livro finalista, publicado em Portugal pela chancela Cavalo de Ferro, em 2019, é uma novela policial que conta a história de uma excêntrica professora reformada que vê a pacatez dos seus dias abalada quando começam a aparecer mortos vários membros do clube de caça da remota aldeia polaca onde vive.