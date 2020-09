Covid-19

A consultora Boston Consulting Group (BCG) defendeu hoje que a pandemia de covid-19 não afeta os principais motores do crescimento africano e argumentou que a Europa e a África devem fazer uma parceria estratégica.

"A pandemia tem-se espalhado no continente africano, como nos outros sítios, e pode abrandar o crescimento económico a curto prazo, com os sistemas de saúde a serem esticados e os empresários a sentirem os efeitos, mas este impacto não deverá minar os motores essenciais do crescimento a longo prazo", lê-se num relatório que será hoje divulgado no Fórum Euro-África.

A idade da população ativa, a segunda maior a seguir à Ásia, com "jovens instruídos, talentosos e globalmente conectados, vai criar novas oportunidades, ao mesmo tempo que as principais economias trabalham para tornar os seus ambientes empresariais mais atrativos", lê-se no relatório que analisa as relações entre a Europa a África.