Actualidade

O volume de negócios da Claranet Portugal aumentou 50% nos últimos três anos, superando os 121 milhões de euros no ano fiscal terminado em junho e representando 27% da faturação total do grupo, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a tecnológica liderada por António Miguel Ferreira adianta que o aumento da faturação nos 12 meses terminados em junho foi "impulsionado pelo crescimento orgânico em todas as suas áreas de negócio", tendo-lhe permitido contribuir com cerca de 27% das receitas totais da Claranet, que ascenderam a 450 milhões de euros no mesmo período, e reforçar assim "a sua relevância dentro do grupo internacional".

Já o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) da Claranet Portugal superou os sete milhões de euros, mais 20% do que no ano anterior e em linha com o crescimento anual sempre "superior ou igual a 20%" registado nos últimos três anos.