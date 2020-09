Novo Banco

A Comissão de Trabalhadores do Novo Banco pediu audiências aos partidos, ao Governo, ao Presidente da República e ao governador do Banco de Portugal, devido à preocupação com o futuro da instituição e dos 5.000 trabalhadores do banco.

"O constante ruído proveniente das notícias e das diversas declarações está a minar a confiança dos clientes", adverte a comissão de trabalhadores, em comunicado hoje divulgado, enaltecendo o profissionalismo demonstrado pelos quase 5.000 trabalhadores que, ao longo dos últimos seis anos, tem sido exercido "sob pressão constante".