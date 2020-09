BES

O Banco de Portugal (BdP) garantiu hoje que, se uma decisão judicial determinar a quebra do "dever legal de segredo" a que está obrigado, disponibilizará "desde logo" ao tribunal o relatório relativo à supervisão do Banco Espírito Santo (BES).

"A respeito da entrega pelo Banco de Portugal do 'Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e atuação do Banco de Portugal na Supervisão do Banco Espírito Santo' [BES], observa-se que o Banco de Portugal aguarda [...] decisão judicial que aprecie e decida acerca da eventual quebra do dever legal de segredo", refere o banco central em comunicado.

Segundo garante, "a ser decidida essa quebra do dever legal de segredo, o Banco de Portugal colaborará, de imediato, com o Tribunal, ficando, nos exatos termos dessa decisão judicial, autorizado a disponibilizar, desde logo, esse documento ao Tribunal".