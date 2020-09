Actualidade

A Venezuela, com 45.675 pedidos, tornou-se no ano passado o terceiro maior país de origem de pedidos de asilo apresentados na União Europeia (UE), segundo um relatório do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo hoje divulgado.

Os pedidos de venezuelanos aumentaram mais de 43.000% entre 2013 e 2019, devido à deterioração da situação no país, de acordo com um relatório do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO, na sigla inglesa) divulgado em Bruxelas.

A Venezuela tornou-se assim no ano passado o terceiro maior país de origem, depois da Síria e Afeganistão, de requerentes de asilo.