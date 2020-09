Actualidade

Novos livros dos escritores Valter Hugo Mãe, Manuel Jorge Marmelo, Richard Zimler, Javier Cerca e Isabel Allende estão entre as novidades livreiras do Grupo Porto Editora (GPE), que prevê publicar mais de 60 títulos até ao final do ano.

O GPE e as suas chancelas Assírio & Alvim, Livros do Brasil, Ideias de Ler e Albatroz concentram a publicação dos novos títulos entre este mês e novembro, de acordo com o plano editorial hoje anunciado.

A Assírio & Alvim, já no início deste mês, lança "Poesia", com toda a obra publicada por Luís Miguel Nava (1957-1995), a que junta "vários inéditos e dispersos".