Actualidade

A responsável no Banco Europeu de Investimento (BEI) pelos empréstimos a África alertou hoje que as práticas comerciais das empresas europeias não podem contrariar as políticas comerciais definidas pela União Europeia, particularmente relativamente ao continente africano.

"Precisamos de olhar para as nossas políticas de comércio, e a estratégia do relacionamento com África é muito clara, e as nossas políticas comerciais não podem contrariar isso, temos de garantir que as práticas comerciais das empresas não contrariam as diretrizes europeias", disse Maria Shaw-Barragan, durante o Fórum Euro-África, que decorre até sexta-feira em formato virtual a partir de Cascais.

Maria Shaw-Barragan respondia ao diretor para África do Centro Europeu para a Gestão das Políticas de Desenvolvimento (European Centre for Development Policy Management), Bruce Byiers, que afirmou que apesar das boas intenções no papel, o dinheiro tinha um papel central na relação entre os dois continentes.