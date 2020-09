Navalny

O Kremlin rejeitou hoje que haja motivos para acusar o Governo da Rússia de estar na origem do envenenamento do opositor russo Alexei Navalny e pediu ao Ocidente que tome cuidado com qualquer "julgamento precipitado".

"Não há razão alguma para acusar o Estado russo", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adiantando que Moscovo está pronto para o "diálogo" com Berlim e os europeus sobre está questão.

"Gostaríamos que nossos parceiros na Alemanha e em outros países europeus não fizessem julgamentos precipitados", insistiu.