Israel/Emirados

Prémios literários e iniciativas culturais patrocinadas pelos Emirados Árabes Unidos registam há algumas semanas a deserção de artistas e intelectuais árabes em protesto contra o acordo de normalização de relações com Israel e em apoio à causa palestiniana.

"Considerando que se a arte não está intimamente ligada a questões humanitárias e de justiça não tem valor, cancelo a minha participação na vossa exposição", escreveu o fotógrafo palestiniano Mohamed Badarne dirigindo-se à fundação de arte de Charjah, um dos sete Emirados da federação.

A 13 de agosto, os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram a normalização das suas relações com Israel no quadro de um acordo negociado pelos Estados Unidos, tornando-se o primeiro país do Golfo e o terceiro país árabe a estabelecer laços oficiais com o Estado hebreu, depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).