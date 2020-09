Covid-19

O Portugal Fashion regressa à Alfândega do Porto entre 15 e 17 de outubro, numa edição entre "o físico e o digital", depois de, em março, o evento ter sido interrompido no âmbito das medidas de combate à pandemia de covid-19.

Mesmo com o país a entrar novamente em estado de contingência a partir de 15 de setembro, a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, responsável pela organização do evento, decidiu avançar com a realização do evento em outubro, na tentativa minimizar o impacto negativo que a covid-19 teve na indústria da moda, dando "alguma esperança aos criadores" que têm enfrentado grandes dificuldades aos longo dos últimos meses, explicou à Lusa.

A associação sublinha que o Portugal Fashion é um evento profissional, sendo a partir do mesmo que "se desenvolvem todas as dinâmicas de negócio e vendas, essenciais à atividade de designers e marcas".