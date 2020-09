Covid-19

O argumento da Ryanair na contestação junto do Tribunal Geral da União Europeia (UE) ao apoio estatal à TAP, no valor de 1,2 mil milhões de euros, é que este viola o tratado europeu e as regras concorrenciais.

No recurso apresentado na primeira instância do Tribunal de Justiça da UE, hoje oficialmente divulgado e ao qual a agência Lusa teve acesso, a Ryanair exige a anulação do auxílio estatal à TAP, autorizado pela Comissão Europeia, por considerar que Bruxelas "violou o seu dever de fundamentação na sua decisão" e "aplicou erradamente" o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Em concreto, no que toca ao Tratado, a Ryanair contesta a aplicação do artigo 103.º, que numa das alíneas indica que "podem ser considerados compatíveis com o mercado interno os auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse comum".