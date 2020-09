Actualidade

Equipas de resgate japonesas procuram hoje um navio de transporte de gado que transportava 42 tripulantes e que um sobrevivente disse ter-se afundado no dia anterior junto a uma ilha do sul do Japão, informou a guarda costeira.

Um tripulante filipino foi resgatado na noite de quarta-feira depois de a aeronave de vigilância P-3C da marinha japonesa o ter avistado, com um colete de salva-vidas e acenando enquanto flutuava na água.

O homem, que está hospitalizado, mas bem de saúde, disse à equipa de resgate que o navio parou depois de uma falha no motor e virou-se depois de ser atingido por uma forte onda lateral, tendo-se afundado, segundo o porta-voz regional da guarda costeira Yuichiro Higashi.