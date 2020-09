Actualidade

A ministra britânica do Comércio Internacional, Liz Truss, afirmou hoje que o Reino Unido fez "bons progressos" nas negociações para estabelecer acordos comerciais com países fora da União Europeia (UE), como os Estados Unidos e o Japão.

Numa audição no Parlamento, Truss adiantou que Londres espera ter um acordo com o Japão pronto "nas próximas semanas" e revelou que o Governo está a negociar o fim das taxas aduaneiras de 5% aplicadas nas exportações de uísque irlandês e escocês como parte de um possível acordo com a Austrália.

"Estamos a fazendo bons progressos nas negociações com os Estados Unidos, Japão, Austrália e Nova Zelândia e no acesso ao CPTTP (Acordo de Cooperação Económica Transpacífico)", disse, em resposta a perguntas dos deputados do Partido Nacionalista Escocês e do Partido Trabalhista.