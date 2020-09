Covid-19

A Câmara de Arouca disse hoje que a situação local relativa à covid-19 está "estável", apesar do crescimento de casos ativos devido à intensificação de testes e que um bombeiro retomou o serviço no quartel após a quarentena.

Em causa está a evolução epidemiológica desse território de 330 quilómetros quadrados no distrito de Aveiro, desde que a semana passada foram confirmadas infeções pelo vírus SARS-CoV-2 no Lar de Idosos de Santa Cruz de Alvarenga, no corpo ativo dos Bombeiros Voluntários de Arouca e em vários agregados familiares.

O balanço local indicava ao início da tarde de hoje 159 casos ativos entre os cerca de 22.400 habitantes do concelho, o que representa um total acumulado de 222 doentes desde o início da pandemia, em março.