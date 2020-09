Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, lamentou hoje a morte do ex-internacional Dito, "um homem que deu muito" à modalidade e desempenhava o cargo de diretor-geral do Gil Vicente.

"Foi com choque e enorme consternação que tomei conhecimento da morte de Dito. Um homem que deu muito ao futebol português e que ainda tinha muito para dar no exercício das funções que desempenhava. Homem discreto e de caráter, deixa um vazio difícil de preencher", referiu o dirigente, numa nota publicada no sítio oficial da FPF na Internet.

Fernando Gomes endereçou as "mais profundas condolências" à família, aos amigos e ao Gil Vicente pela perda de Dito, antigo treinador e ex-jogador, que morreu hoje aos 58 anos, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga portuguesa.