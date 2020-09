Actualidade

Cem manifestantes queimaram hoje a bandeira francesa num protesto no Paquistão contra a última edição da revista satírica Charlie Hebdo, que republicou as polémicas caricaturas do profeta Maomé que motivaram o atentado à sua redação.

Outros protestos estão a ser planeados para sexta-feira no Paquistão, onde a questão da blasfémia é muito importante.

Os manifestantes reuniram-se na cidade de Muzaffarabad, capital da Caxemira controlada pelo Paquistão, e gritavam frases como "Parem de latir, cães franceses" ou "Parem o Charlie Hebdo".