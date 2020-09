Venezuela

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) declarou hoje, numa nota envida à agência Lusa, que as acusações do empresário Alex Saab de estar a ser torturado em Cabo Verde são "patentemente falsas".

Na declaração enviada hoje à Lusa, Morgan Ortagus, a porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, afirma que "as alegações de tortura de Saab são patentemente falsas" e que fazem parte de uma "campanha agressiva de mentiras e desinformação" do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "na tentativa de influenciar o processo judicial e influenciar a opinião pública cabo-verdiana e internacional".

O empresário Alex Saab denunciou, na segunda-feira, em carta citada pelo jornal El Mundo que "os Estados Unidos têm quatro empregados naturais de Cabo Verde" que o estão a torturar na prisão deste país, onde está detido.