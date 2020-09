Racismo

A Rede Europeia Contra o Racismo alertou hoje para o que classifica como um "aumento muito preocupante de ataques racistas da extrema-direita em Portugal" nos últimos meses e reclama uma "resposta urgente das autoridades portuguesas".

Numa declaração conjunta hoje divulgada em Bruxelas, subscrita por dezenas de organizações da sociedade civil e eurodeputados, a rede - ENAR, na sua sigla em inglês - manifesta a sua "firme solidariedade" com os "colegas ativistas" portugueses "que trabalham incansavelmente para promover a justiça e desafiar o racismo" e que, sustenta, "não estão seguros" atualmente, à luz das recentes ameaças de morte recebidas.

Dando conta de vários episódios de racismo no país no corrente ano, a Rede Europeia Contra o Racismo aponta que, "desde 2019, quando o partido português de extrema-direita conquistou pela primeira vez lugares no parlamento, os ativistas de extrema-direita têm sido encorajados a cometer crimes de motivação racial contra pessoas de cor em Portugal", tendo vários defensores dos direitos humanos e famílias sido "pessoalmente visados e ameaçados, e enfrentado discursos de ódio, ameaças de morte, e assédio judicial".