Covid-19

A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto apelou hoje para que a Direção-Geral de Saúde (DGS) reveja as orientações definidas para as instituições hospitalares, afirmando estar a receber "muitos pedidos de ajuda" de grávidas.

"O nosso objetivo é que se reveja as orientações, que dão autonomia aos serviços hospitalares para se organizarem conforme conseguem, mas a verdade é que assim que a DGS muda as suas políticas, os hospitais mudam também, ou seja, a DGS diz que cada hospital organizar-se-á como for mais conveniente e os serviços dizem que a DGS ainda não mudou as orientações", afirmou a fundadora da associação.

Em declarações à Lusa, Sara do Vale explicou hoje que a associação enviou, no dia 21 de agosto, uma carta à DGS solicitando um pedido de audiência e a clarificação das orientações, decorrentes devido à covid-19, para as mulheres grávidas e o parto, mas que até ao momento não recebeu "nenhuma resposta".