Covid-19

O Presidente do Gana, Nana Akufo-Addo, considerou hoje que a pandemia de covid-19 expôs a elevada dependência do país à China e elogiou a União Europeia pela ajuda ao Gana e a África.

"No princípio da pandemia houve um colapso dos mercados na capital e noutras regiões quando a China fechou as fronteiras, e com isso aprendemos uma lição óbvia, precisamos de acentuar e aprofundar a produção própria", disse o chefe de Estado africano durante uma conversa com o Presidente de Portugal no Fórum Euro-África.

"Temos de produzir para nós próprios, seja produtos médicos, seja consumíveis, seja em qualquer atividade económica, e ao mesmo tempo melhorar a proteção social e o sistema de saúde", vincou o governante africano, no poder desde janeiro de 2017.