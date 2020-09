Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 set 2020 (Lusa) - O editor Francisco da Conceição Espadinha, fundador e presidente do conselho de administração do Grupo Presença, faleceu na quarta-feira, em Lisboa, aos 86 anos, anunciou hoje o grupo editorial. (CORRIGE NO PRIMEIRO PARÁGRAFO O DIA DA SEMANA, DE SEGUNDA PARA QUARTA-FEIRA)

Em comunicado a Presença refere-se a Espadinha como "um leitor apaixonado e compulsivo" que, entre outros, publicou escritores como Nadine Gordimer, Günter Grass, Imre Kertész e os portugueses Alçada Baptista, Augusto Abelaira, Fernanda Botelho e David Mourão-Ferreira.

Foi também responsável por editar autores como Vergílio Ferreira, Eduardo Lourenço, Umberto Eco, George Steiner, Ruy Belo, Ruy Cinatti, Helder Macedo, Álvaro Manuel Machado, João Miguel Fernandes Jorge, Vasco Graça Moura e Joaquim Manuel Magalhães e, recentemente incluiu no seu catálogo autores como J. K. Rowling, Ken Follett, Suzanne Collins e Orhan Pamuk.