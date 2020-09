Actualidade

O município de Arganil, no distrito de Coimbra, vai inaugurar na segunda-feira o Núcleo Museológico de Arqueologia, que reúne parte do espólio do antigo Museu de Arqueologia, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara local.

Segundo Luís Paulo Costa, o novo núcleo fica instalado na Casa da Cultura, com o objetivo de mostrar o vasto património arqueológico do concelho, através de uma abordagem "mais apelativa e dinâmica".

Até meados da década de 80 do século XX, funcionou o Museu de Arqueologia de Arganil, no edifício dos Paços de Concelho, com um "riquíssimo" espólio proveniente das prospeções realizadas no castro da Lomba do Canho, que se realizaram entre as décadas de 1950 e de 1990.