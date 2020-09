Actualidade

Os festivais de música em Portugal originaram uma receita estimada de dois mil milhões de euros (2ME) em 2019, segundo o relatório anual da Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest), a que a Lusa teve hoje acesso.

Trata-se de um valor que, de acordo com uma estimativa daquela associação, avançada hoje pelo Jornal de Notícias, deverá cair, em 2020, para apenas 400 milhões de euros, uma quebra de 80% no volume de negócios que a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) considera que "estará perto da realidade".

"Não existe esse levantamento, em tão pouco tempo, mas, de facto, há uma ideia generalizada no setor de que a não-realização dos grandes eventos está a mexer com as pessoas que são contratadas para trabalhar e com as empresas, mas também com as economias locais", disse à agência Lusa o diretor da APEFE, Luís Pardelha.