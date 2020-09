Covid-19

O ministro das Finanças, João Leão, considerou o prolongamento das moratórias de crédito às empresas e famílias uma questão "muito relevante", que o Governo está a estudar, e quer ter novidades até à apresentação do Orçamento do Estado.

"Estamos, neste momento, a estudar essa questão. É uma questão que achamos muito relevante, perceber qual é a possibilidade e até quando é que podemos estudar o alargamento dessa moratória. É um assunto que vai estar em discussão e contamos, até ao Orçamento do Estado, ter novidades sobre o assunto", disse o ministro de Estado e das Finanças no 'briefing' subsequente à reunião do Conselho de Ministros, que decorreu hoje no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O ministro relembrou que neste momento está em vigor uma moratória até março de 2021, sob as recomendações da Autoridade Bancária Europeia (EBA), mas o PSD sinalizou na quarta-feira que pretende ver o prazo alargado até setembro.