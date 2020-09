Covid-19

Mais de 100 profissionais de saúde sul-africanos protestaram hoje contra as más condições de trabalho, instaram o Governo a acabar com a corrupção na aquisição de material contra a covid-19 e ameaçam com uma greve no setor.

Os manifestantes reuniram-se em Pretória e na Cidade do Cabo, denunciando que as vidas dos trabalhadores de saúde estão em perigo, uma vez que algumas instalações de saúde têm um fornecimento inadequado de equipamento de proteção, como as máscaras cirúrgicas.

O Sindicato Nacional de Educação, Saúde e Trabalhadores Aliados, que lidera os protestos, ameaçou que os seus 200.000 trabalhadores públicos entrarão em greve no dia 10 de setembro se as suas questões não forem debatidas.