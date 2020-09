Actualidade

A EDP registou 315 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 22% em comparação com igual período do ano anterior, impactado pela redução do consumo sobretudo durante o confinamento, foi hoje comunicado ao mercado.

"No primeiro semestre de 2020, o resultado líquido da EDP caiu 22% face ao período homólogo para 315 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A elétrica justificou esta evolução com um "forte" corte no consumo de eletricidade nos seus principais mercados, sobretudo, durante o confinamento imposto pela pandemia de covid-19.