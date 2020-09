Covid-19

O Presidente do Gana defendeu hoje que as consequências da pandemia da covid-19 implicam a criação de uma nova arquitetura financeira mundial e que a "catástrofe" se assemelha à do final da Segunda Guerra Mundial.

"As instituições de Bretton Woods nasceram para responder a uma catástrofe a seguir à Segunda Guerra Mundial, e hoje estamos numa posição equivalente, mesmo sem ter havido tiros nem bombas", disse Nana Akufo-Addo, salientando que "a devastação trazida pela covid-19 mostra claramente que é preciso uma nova arquitetura financeira internacional".

Para o Presidente do Gana, que falava durante o debate com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, durante o Fórum Euro-África, o continente tem de deixar de ser visto apenas como produtor de matérias primas, algo que está a impedir um desenvolvimento económico mais acelerado.