Actualidade

Oito mulheres foram hoje indicadas para juízas do Supremo Tribunal do Koweit, pela primeira vez na história do país e após uma longa batalha para que as mulheres exerçam essa profissão, noticia a agência de notícias oficial Kuna.

Essas mulheres estão entre os 54 juízes nomeadas para o Supremo Tribunal, de acordo com a Kuna.

Os seus trabalhos serão avaliados após um certo tempo, indicou à agência Youssef al-Matawa, presidente do Conselho Superior da Magistratura e do Tribunal de Cassação, sem especificar a duração desse período.