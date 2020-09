Actualidade

O PSD anunciou hoje a constituição de um novo conselho consultivo do partido constituído por 29 elementos, em que figuram vários antigos ministros, entre eles Daniel Bessa e Miguel Cadilhe, e o ex-comissário europeu Carlos Moedas.

Este elenco consultivo vai funcionar em articulação com o Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD e será presidido por David Justino, "vice" da direção do partido liderado por Rui Rio.

"O Conselho Consultivo tem como principal função debater as prioridades políticas para o país, nas respetivas áreas de intervenção, colaborando, assim, para o trabalho a realizar pelo CEN de preparação de um programa político alternativo para o Portugal, com o envolvimento e participação da sociedade civil", lê-se numa nota divulgada pelo PSD.