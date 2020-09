Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que a União Europeia deve fortalecer o seu relacionamento com África através de uma reconfiguração institucional, concluindo esse processo até ao fim da presidência portuguesa.

O chefe de Estado português assumiu esta posição durante uma conversa com o Presidente da República do Gana, Nana Akufo-Addo, inserida na terceira edição do Fórum Euro-África, que se realizou por videoconferência, devido à pandemia de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou em inglês, afirmou que a cooperação entre Europa e África tem de "mudar estruturalmente", com "um novo quadro comum" ao nível institucional, considerando que organizações "concebidas noutra era" estão agora "largamente ultrapassadas".