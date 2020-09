Actualidade

O livro "Amália nas suas Próprias Palavras", a sair este mês, com base em entrevistas feitas pelo escritor Manuel da Fonseca, e um de Cavaco Silva são algumas das novidades editorais apresentadas hoje pelo Grupo Porto Editora (GPE).

O GPE e as suas chancelas Assírio & Alvim, Livros do Brasil, Ideias de Ler e Albatroz concentram a publicação dos seus novos títulos entre este mês e novembro, de acordo com o plano editorial hoje apresentado, na Feira do Livro de Lisboa.

O editor Manuel Alberto Valente, que anunciou em agosto a sua saída de funções como diretor da Divisão Editorial Literária de Lisboa do GPE, do qual é atualmente consultor editorial, abriu a sessão com um apelo à comunicação social, por causa do "momento difícil que o mercado editorial atravessa": "Mais do que nunca há que proteger os livros e a leitura", referiu.