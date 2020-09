Actualidade

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, está hoje reunido em privado com a família de Jacob Blake, o afro-americano que foi alvejado sete vezes nas costas por um polícia, informou a equipa de campanha.

A mulher do candidato está também presente no encontro com os pais, irmãos e membros da equipa jurídica de Blake no aeroporto de Milwaukee, onde o casal aterrou esta tarde.

Joe Biden está hoje de visita à cidade para se reunir com empresários, líderes cívicos e polícias, numa deslocação que segundo a campanha do candidato visa "unir e sarar" e abordar os desafios que o país enfrenta.