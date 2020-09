Actualidade

Um incêndio hoje no estaleiro de um armazém de paletes na freguesia de Castelo da Maia, no distrito do Porto, causou um ferido ligeiro que foi transportado ao Hospital São João, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte não confirmou se o ferido é funcionário do armazém.

A mesma fonte informou que o alerta foi dado pelas 17:51, acabando o fogo por ser dado como dominado pelas 18:43.